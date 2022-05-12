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В Донбассе обнаружили разбитый американский беспилотник

На месте боев в Донбассе обнаружили разбитый американский беспилотник

Фото: Родион Северьянов / Telegram-канал IZ.ru

На месте боевых действий в Донбассе обнаружили разбитый американский беспилотный летательный аппарат, сообщил военный корреспондент «Известий».

Аппарат обнаружили на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах видно разобранный по частям беспилотник-камикадзе, производителем которого являются США. Кроме того, у конструкции нет корпуса.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России. По его словам, это стало возможно при содействии администрации президента Джо Байдена.

Впервые об официальных поставках летального вооружения на Украину со стороны США стало известно в 2017 году. До начала 2022 года Вашингтон официально поставлял лишь оборонительное оружие.

Однако с апреля новые пакеты военной помощи для Киева стали включать в себя тяжелую бронетехнику, вертолеты, а также ударные беспилотники и широкую номенклатуру боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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