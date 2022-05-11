Пентагон подтвердил отправку летального оружия Киеву задолго до спецоперации

Пентагон подтвердил отправку летальных вооружений Киеву задолго до спецоперации России

США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России, это стало возможно при содействии администрации президента Джо Байдена. Отправку оружия в интересах Киева подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

«Администрация [президента США Джо] Байдена поставляла оружие задолго до начала военных действий. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал поставки летального оружия. Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — заявил представитель.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму около 40 миллиардов долларов. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената Конгресса. В случае его одобрения документ будет передан на подпись Байдену.

Впервые об официальных поставках летального вооружения в Украину со стороны США стало известно в 2017 году. До начала 2022 года Вашингтон официально поставлял лишь оборонительное оружие. В январе этого года председатель Комитета начальников штабов (КНС) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял об отсутствии у Вашингтона наступательных вооружений на украинской территории.

Однако с апреля 2022 года Вашингтон изменил свою позицию. Новые пакеты военной помощи для Киева стали включать в себя тяжелую бронетехнику, вертолеты, а также ударные беспилотники и широкую номенклатуру боеприпасов.