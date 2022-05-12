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Массовая драка футболистов российского клуба с фанатами попала на видео

Матч 30-го тура ФНЛ-2 между «Ессентуками» и СКА завершился массовой дракой

Матч 30-го тура группы 1 второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Ессентуками» и ростовским СКА завершился массовой дракой. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ессентуки Спорт».

Ессентуки Спорт

СКА одержал победу в гостях со счетом 2:1, однако игроки «Ессентуков» остались недовольны результатом и начали спорить с арбитром. Конфликт перерос в драку с участием футболистов и сотрудников обеих команд. Затем один из игроков «Ессентуков», услышав оскорбления с трибун, пнул мяч в сторону фанатов СКА, чем спровоцировал потасовку с болельщиками ростовской команды.

После 27 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу ФНЛ-2, набрав 65 очков. «Ессентуки» с десятью очками занимают 17-е место.

В сентябре 2021 года фанаты французских «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку на стадионе после окончания встречи команд в рамках седьмого тура чемпионата страны. В ходе беспорядков было повреждено оборудование стадиона.

Анастасия Борисова
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