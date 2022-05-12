В Турции усомнились в отказе Европе от газа из России

Anadolu: ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа

Европейский Союз (ЕС) не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не откажется от него в ближайшей перспективе. В этом усомнился обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu, передает РИА Новости.

Журналист отметил, что страны ЕС долго не могли реализовать планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива, при этом Россия реализовала в этот период такие проекты, как «Северный поток» и «Турецкий поток».

«На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа», — указал Кемалоглу.

Автор статьи подчеркнул, что в последнее время энергетические потребности Евросоюза только росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, так как возможности его поставок ограничены, а стоимость ресурса высокая. «Поэтому Европа не может в один миг отказаться от российского природного газа», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что некоторые страны Европейского союза столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Она назвала прискорбной зависимость Европы от российских энергоносителей и подчеркнула необходимость как можно скорее освободиться от нее.