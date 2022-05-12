Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Турции усомнились в отказе Европе от газа из России

Anadolu: ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа

Фото: Pixabay

Европейский Союз (ЕС) не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не откажется от него в ближайшей перспективе. В этом усомнился обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu, передает РИА Новости.

Журналист отметил, что страны ЕС долго не могли реализовать планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива, при этом Россия реализовала в этот период такие проекты, как «Северный поток» и «Турецкий поток».

«На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа», — указал Кемалоглу.

Автор статьи подчеркнул, что в последнее время энергетические потребности Евросоюза только росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, так как возможности его поставок ограничены, а стоимость ресурса высокая. «Поэтому Европа не может в один миг отказаться от российского природного газа», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что некоторые страны Европейского союза столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Она назвала прискорбной зависимость Европы от российских энергоносителей и подчеркнула необходимость как можно скорее освободиться от нее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о захлестнувшей США волне русофобии
В КНДР впервые обнаружили COVID-19
Американский полковник раскрыл план Байдена развязать войну НАТО и России
Все 70 школ российского города получили сообщения о «бомбах»
В московском дворе появилась пародия на знаменитую скульптуру
Названа опасность употребления фруктовых йогуртов на завтрак
Россиянам описали жизнь без импортных продуктов
В Турции усомнились в отказе Европе от газа из России
В России оценили ситуацию с лекарствами
США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.