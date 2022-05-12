Шольц поддержал вступление Финляндии в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал решение Финляндии о вступлении в альянс НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал решение Финляндии подать заявку на вступление в альянс НАТО. Об этом он сообщил в личном Twitter-аккаунте.

«В телефонном разговоре с Президентом [Саули Ниинисте] я заверил Финляндию в полной поддержке правительства Германии», — заявил канцлер.

Ранее дипломаты российского МИД в совместном заявлении выразили мнение, что если Финляндия вступит в НАТО, это будет расцениваться как нарушение международно-правовых обязательств. Желание страны присоединиться к НАТО назвали нарушением Парижского мирного договора 1947 года, согласно которому стороны обязываются не заключать союзы и не участвовать в коалициях, направленных против одной из них.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.