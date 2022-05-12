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МИД назвал возможное вступление Финляндии в НАТО нарушением международных норм

В МИД России заявили, что вступление Финляндии в НАТО нарушит международные обязательства

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Если Финляндия вступит в НАТО, это будет расцениваться как нарушение международно-правовых обязательств. С таким мнением выступили российские дипломаты в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

В ведомстве назвали надежной политику невступления в военные альянсы и подчеркнули, что Москва всегда заверяла Хельсинки в невозможности агрессивных действий со своей стороны. Желание страны присоединиться к НАТО назвали нарушением Парижского мирного договора 1947 года, согласно которому стороны обязываются не заключать союзы и не участвовать в коалициях, направленных против одной из них.

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В МИД добавили, что Финляндия нарушила договор от 1992 года об основах отношений Москвы и Хельсинки, согласно которому страны должны «воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другой стороны», а также не должны «использовать или разрешать использовать свою территорию для вооруженной агрессии против другой стороны». «Впрочем, с учетом нынешнего безразличного отношения коллективного Запада к международному праву, такое поведение стало нормой», — заключили в заявлении МИД.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.

Виктория Кондратьева
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