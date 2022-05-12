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Губерниев обратился к пожелавшему отобрать у России золото ОИ-2022 американцу

Губерниев заявил, что фигурист Чжоу упустил возможность выиграть золото ОИ-2022 на льду

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к пожелавшему отобрать у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине американскому фигуристу Винсенту Чжоу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Журналист посчитал, что у Чжоу была возможность стать олимпийским чемпионом, однако американцы упустили эту возможность на льду. Он подчеркнул, что дело решается в суде, и высказывания спортсмена являются информационным шумом. «Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Будем стараться выиграть суд», — заявил Губерниев.

Ранее 12 мая Чжоу заявил, что сборная США, завоевавшая серебро, должна получить золото вместо российской команды. Он подчеркнул, что готов ждать справедливого вердикта не один год.

Сборная России стала победителем командного турнира на ОИ-2022, однако Международный олимпийский комитет отказался от проведения церемонии награждения на фоне скандала с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, выступавшей за команду. Американцы в этом виде программы заняли второе место.

Анастасия Борисова
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