Фигурист из США захотел для своей команды завоеванное Россией золото ОИ-2022

Фигурист Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото командного турнира ОИ-2022

Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о судьбе медалей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, которые не были вручены из-за допинг-скандала с участием россиянки Камилы Валиевой. Его слова передает издание Figure Skaters Online.

Фигурист заявил, что сборная США, завоевавшая серебро, должна получить золото вместо российской команды. «Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает. Это зависит не от нас», — поделился Чжоу. По словам спортсмена, его огорчает, что ситуация напрямую затрагивает команду, но никто ничего не может с этим поделать.

19 февраля стало известно, что американские фигуристы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя проведения награждения. В результате суд оставил в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому церемония награждения победителей командного турнира фигуристов проводиться не будет.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся после окончания командного турнира на Играх-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК добивались отстранения фигуристки, выигравшей золото в составе сборной России, однако CAS разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх, где Валиева заняла четвертое место.