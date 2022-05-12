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Производитель туалетной бумаги одарил изгнанного из клуба за метеоризм игрока

Изгнанному из «Лиона» за приступ метеоризма футболисту Фильо подарили туалетную бумагу

Фото: John Berry / Getty Images

Производитель средств личной гигиены Dude Wipes отреагировал на то, что французский «Лион» выгнал из клуба бразильского футболиста Марсело Фильо за приступ метеоризма. Об этом сообщает TMZ.

Американский бренд одарил 34-летнего бразильца годовым запасом туалетной бумаги и освежителей воздуха. По мнению представителей компании, подарки помогут одноклубникам Марсело в раздевалке, а самому футболисту — не потерять работу.

О том, что Фильо выгнали из клуба, стало известно 10 мая. После поражения от «Анже» (0:3) во втором туре чемпионата Франции у защитника случился приступ метеоризма, он также громко смеялся во время речи капитана «Лиона». Поведение Марсело возмутило руководителей клуба: игрока сначала отстранили от работы с командой, а затем расторгли с ним контракт.

Марсело выступал за «Лион» с 2017 года. В январе 2022-го защитник подписал контракт с «Бордо».

Андрей Стрельцов
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