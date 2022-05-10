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Футболиста «Лиона» выгнали из клуба после приступа метеоризма

Футболиста «Лиона» Марсело Фильо выгнали из клуба после приступа метеоризма

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Бразильского футболиста «Лиона» Марсело Фильо выгнали из клуба после поражения от «Анже» (0:3) во втором туре чемпионата Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в августе прошлого года. По информации источника, в раздевалке у защитника случился приступ метеоризма, он также громко смеялся во время речи капитана «Лиона». Поведение Марсело возмутило руководителей клуба: игрока сначала отстранили от работы с командой, а затем расторгли с ним контракт.

Марсело выступал за «Лион» с 2017 года. В январе 2022-го защитник подписал контракт с «Бордо».

«Лион» за два тура до конца чемпионата с 55 очками находится на восьмом месте в чемпионате. «Бордо» имеет в активе 27 очков и замыкает турнирную таблицу.

Алексей Гусев
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