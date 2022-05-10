Футболиста «Лиона» выгнали из клуба после приступа метеоризма

Футболиста «Лиона» Марсело Фильо выгнали из клуба после приступа метеоризма

Бразильского футболиста «Лиона» Марсело Фильо выгнали из клуба после поражения от «Анже» (0:3) во втором туре чемпионата Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в августе прошлого года. По информации источника, в раздевалке у защитника случился приступ метеоризма, он также громко смеялся во время речи капитана «Лиона». Поведение Марсело возмутило руководителей клуба: игрока сначала отстранили от работы с командой, а затем расторгли с ним контракт.

Марсело выступал за «Лион» с 2017 года. В январе 2022-го защитник подписал контракт с «Бордо».

«Лион» за два тура до конца чемпионата с 55 очками находится на восьмом месте в чемпионате. «Бордо» имеет в активе 27 очков и замыкает турнирную таблицу.