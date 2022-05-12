Стюардессы назвали самые удобные для перелетов модели обуви

Conde Nast Traveler сообщил, что в самолет следует надевать обувь на шнуровке

Стюардессы разных авиакомпаний назвали самые удобные модели обуви, подходящих для долгих перелетов и пересадок в аэропорту. Об этом сообщает Conde Nast Traveler.

По мнению бортпроводницы авиакомпании Alaska Airlines Келли, в самолет следует надевать обувь на шнуровке, например, кроссовки на резиновой подошве. Подобные модели помогают предотвратить скольжение при ходьбе на большие расстояния во время пересадок и избежать синяков на ногах.

Она также советует выбирать сандалии с мягкими стельками из пены и поддержкой свода стопы. Они не только удобные, но и достаточно универсальные, чтобы сочетаться с несколькими разными нарядами, что, в свою очередь, позволяет сократить объем багажа.

Как отмечает издание, в холодное время года многие авиакомпании разрешают работникам носить на борту самолета сапоги. Поскольку в зимние месяцы может идти много дождя и снега, стюардессы рекомендуют выбирать высокие водонепроницаемые сапоги без каблука.

Ранее в мае стюардессы разных авиакомпаний назвали одежду, которая из-за своего неудобства недопустима для полетов. По мнению бортпроводницы Кэти Эллен, в самолет не следует надевать джинсы, поскольку тесная одежда может привести к нарушению кровообращения или вызвать дискомфорт в кишечнике. Другие стюардессы призывают не выбирать слишком обтягивающее нижнее белье, длинные струящиеся юбки и комбинезоны.