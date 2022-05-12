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Стюардессы назвали недопустимую одежду для полетов

The Sun: джинсы назвали недопустимой одеждой для полетов

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Стюардессы разных авиакомпаний назвали одежду, которая из-за своего неудобства недопустима для полетов. Об этом сообщает The Sun.

Так, по мнению бортпроводницы Кэти Эллен, в самолет не следует надевать джинсы, поскольку тесная одежда может привести к нарушению кровообращения или вызвать дискомфорт в кишечнике.

Она также советует молодоженам отказаться от свадебных платьев и костюмов в полете, поскольку это доставит множество неудобств.

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Другие стюардессы полагают, что не стоит выбирать слишком обтягивающее нижнее белье, длинные струящиеся юбки и комбинезоны.

Как отмечает издание, в поездке будет удобнее закрытая обувь на плоской подошве, поскольку в туфлях на высоких каблуках, шлепанцах и сапогах будет гораздо сложнее экстренно покидать самолет в случае необходимости.

В конце апреля бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах порекомендовала путешественникам отказаться от сильно обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови.

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Ксения Мельникова
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