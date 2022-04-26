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Стюардесса дала советы по выбору практичной одежды для перелета

Стюардесса American Airlines порекомендовала пассажирам отказаться от обтягивающей одежды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах (Andrea Fischbach) дала советы пассажирам по выбору практичной одежды для перелета. Ее слова приводит портал Who What Wear.

В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам отказаться от сильно обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме. «Очень важно, чтобы у пассажира была возможность свободно двигаться в кресле», — отметила она.

Также девушка посоветовала заранее подумать о безопасности во время полета. «Я немного перегибаю палку, но, например, в случае пожара длинная бахрома всегда представляет опасность», — уточнила бортпроводница.

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Помимо этого, Фишбах добавила, что в самолет лучше надевать практичную обувь — девушка призналась, что даже стюардессы меняют каблуки на балетки, чтобы избежать неудобств. «Платформа и босоножки без задников затрудняют быструю эвакуацию из самолета, а каблуки могут привести к повреждению аварийных выходов или травмировать других людей», — пояснила она.

В заключение работница перевозчика отметила, что металлические детали на одежде или обуви могут значительно замедлить прохождение досмотра. Она советует пассажирам не надевать вещи с крупными украшениями или шипами. Кроме того, все аксессуары, которые могут стать потенциальным оружием, тоже запрещены.

Ранее в апреле еще одна стюардесса раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Например, девушка призвала туристов не тратить деньги на еду и бутилированную воду в аэровокзалах. Помимо этого, бортпроводница призналась, что никогда не покупает валюту в аэропортах и не тратит деньги на покупки в магазинах Duty Free, поскольку в интернете почти всегда можно найти более выгодные предложения.

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Татьяна Карпова
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