Стюардесса дала советы по выбору практичной одежды для перелета

Стюардесса American Airlines порекомендовала пассажирам отказаться от обтягивающей одежды

Бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах (Andrea Fischbach) дала советы пассажирам по выбору практичной одежды для перелета. Ее слова приводит портал Who What Wear.

В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам отказаться от сильно обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме. «Очень важно, чтобы у пассажира была возможность свободно двигаться в кресле», — отметила она.

Также девушка посоветовала заранее подумать о безопасности во время полета. «Я немного перегибаю палку, но, например, в случае пожара длинная бахрома всегда представляет опасность», — уточнила бортпроводница.

Помимо этого, Фишбах добавила, что в самолет лучше надевать практичную обувь — девушка призналась, что даже стюардессы меняют каблуки на балетки, чтобы избежать неудобств. «Платформа и босоножки без задников затрудняют быструю эвакуацию из самолета, а каблуки могут привести к повреждению аварийных выходов или травмировать других людей», — пояснила она.

В заключение работница перевозчика отметила, что металлические детали на одежде или обуви могут значительно замедлить прохождение досмотра. Она советует пассажирам не надевать вещи с крупными украшениями или шипами. Кроме того, все аксессуары, которые могут стать потенциальным оружием, тоже запрещены.

Ранее в апреле еще одна стюардесса раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Например, девушка призвала туристов не тратить деньги на еду и бутилированную воду в аэровокзалах. Помимо этого, бортпроводница призналась, что никогда не покупает валюту в аэропортах и не тратит деньги на покупки в магазинах Duty Free, поскольку в интернете почти всегда можно найти более выгодные предложения.