Стюардесса раскрыла способы сэкономить в аэропорту

Американская бортпроводница призвала туристов не покупать бутилированную воду в аэропорту

Американская бортпроводница раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Ее слова приводит Yahoo News.

В первую очередь стюардесса призвала туристов не тратить деньги на бутилированную воду в аэровокзалах. «Вы не можете проносить жидкости через охрану, но никто не запрещает вам взять с собой пустую бутылку. В большинстве аэропортов мира есть фонтаны с водой. Кроме того, наполнить бутылку вам могут члены экипажа во время полета, нужно их только попросить», — рассказала она.

То же правило распространяется и на питание. «Перед посадкой постарайтесь взять с собой еду из дома или отеля. В противном случае вам придется покупать бортовые закуски по завышенной стоимости, которые при этом слишком малы, чтобы ими наесться», — отметила девушка.

Помимо этого, бортпроводница призналась, что никогда не покупает валюту в аэропортах и не тратит деньги на покупки в магазинах Duty Free, поскольку в интернете почти всегда можно найти более выгодные предложения.

«Очень часто люди приземляются в международном аэропорту и понимают, что у них нет нужной валюты. Но аэропорт — худшее место для обмена денег. В большинстве банков или торговых центров есть пункты обмена валюты с более стабильным курсом», — добавила она.

Ранее в апреле еще одна стюардесса назвала путешественникам хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в ручной клади. Так, девушка предложила туристам замораживать все жидкие средства, которые они хотят взять в самолет.

