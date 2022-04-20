Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардесса раскрыла способы сэкономить в аэропорту

Американская бортпроводница призвала туристов не покупать бутилированную воду в аэропорту

Фото: Rayhan Fahmi / Unsplash

Американская бортпроводница раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Ее слова приводит Yahoo News.

В первую очередь стюардесса призвала туристов не тратить деньги на бутилированную воду в аэровокзалах. «Вы не можете проносить жидкости через охрану, но никто не запрещает вам взять с собой пустую бутылку. В большинстве аэропортов мира есть фонтаны с водой. Кроме того, наполнить бутылку вам могут члены экипажа во время полета, нужно их только попросить», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня 2020

То же правило распространяется и на питание. «Перед посадкой постарайтесь взять с собой еду из дома или отеля. В противном случае вам придется покупать бортовые закуски по завышенной стоимости, которые при этом слишком малы, чтобы ими наесться», — отметила девушка.

Помимо этого, бортпроводница призналась, что никогда не покупает валюту в аэропортах и не тратит деньги на покупки в магазинах Duty Free, поскольку в интернете почти всегда можно найти более выгодные предложения.

«Очень часто люди приземляются в международном аэропорту и понимают, что у них нет нужной валюты. Но аэропорт — худшее место для обмена денег. В большинстве банков или торговых центров есть пункты обмена валюты с более стабильным курсом», — добавила она.

Ранее в апреле еще одна стюардесса назвала путешественникам хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в ручной клади. Так, девушка предложила туристам замораживать все жидкие средства, которые они хотят взять в самолет. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Силуанов предупредил G20 о последствиях санкций против России
США введут визовые ограничения против ряда россиян
Силуанов призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
В МИД оценили возможность взаимных визитов официальных лиц России и КНДР
США ввели новый пакет санкций против России
Владимир Путин поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования»
Обломки украинской ракеты убили ребенка в ДНР
Врач назвала боль в зубах и глазах признаком серьезного заболевания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.