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Стало известно об отсутствии россиян на борту загоревшегося в Китае самолета

В посольстве заявили об отсутствии иностранцев на борту загоревшегося в Чунцине самолета

Фото: Reuters

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил об отсутствии россиян на борту пассажирского самолета, который загорелся в аэропорту китайского Чунцина. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, на борту самолета, выполнявшего рейс из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, не было иностранных граждан.

Ранее в мае пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту китайского Чунцина. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате возгорания пострадали более 40 человек.

Накануне, 11 мая, в Перу Boeing 767-322ER авиакомпании United Airlines загорелся сразу после взлета из аэропорта Лимы. Пилоты смогли развернуться и довольно быстро посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу. В результате произошедшего никто не пострадал.

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Дарья Рыбак
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