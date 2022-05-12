В Китае загорелся самолет с 113 пассажирами на борту

Более 40 человек пострадали из-за пожара в пассажирском самолете в Китае

В Китае в пассажирском самолете с 122 людьми вспыхнул пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Цзянбэй».

Инцидент произошел в четверг, 12 мая, в воздушной гавани города Чунцина на юго-западе КНР. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате возгорания пострадали более 40 человек. «Более 40 человек получили легкие ранения, они доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь», — говорится в сообщении.

Накануне. 11 мая, в Перу Boeing 767-322ER авиакомпании United Airlines загорелся сразу после взлета из аэропорта Лимы. Пилоты смогли развернуться и довольно быстро посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу. В результате произошедшего никто не пострадал.

В марте в Сочи при подготовке самолета к вылету произошло возгорание двигателя лайнера. Борт должен был вылететь по маршруту Сочи — Оренбург, однако из-за возгорания двигателя рейс был отложен.