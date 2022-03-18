Российский самолет загорелся перед вылетом из Сочи

Двигатель самолета Nordwind загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Сочи

В пятницу, 18 марта, в Сочи при подготовке самолета к вылету произошло возгорание двигателя лайнера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта.

Сообщается, что инцидент произошел при подготовке к противообледенительной обработке воздушного судна. Так, самолет российской авиакомпании «Нордвинд» должен был вылететь по маршруту Сочи — Оренбург, однако из-за возгорания двигателя рейс был отложен.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров высадили из лайнера и вернули в терминал, где им предоставили горячее питание и воду. Отмечается, что в 7:21 по московскому времени клиентов авиакомпании отправили резервным бортом в Оренбург.

Ранее в марте россиянка, купившая билет немецкой авиакомпании Lufthansa, обвинила перевозчика в дискриминации и травле русских. Как рассказала туристка, ее не пустили в самолет, который следовал из Стамбула в Канкун с пересадкой во Франкферте, из-за ее гражданства.

