Россиянка обвинила немецкую авиакомпанию в травле

Lufthansa не пустила россиянку на рейс в Канкун с пересадкой из-за ее гражданства

Российскую туристку, купившую билет немецкой авиакомпании Lufthansa, не пустили в самолет из-за ее гражданства. Девушка обвинила перевозчика в дискриминации в личном Instagram-аккаунте, на ее историю обратили внимание в TourDom.ru.

Как рассказала путешественница, она с мужем и дочкой должна была лететь из Стамбула в Канкун с пересадкой во Франкфурте. Однако в турецком аэропорту сотрудники авиакомпании отказали семье в регистрации на рейс, объяснив решение тем, что Германия не хочет предоставлять транзит людям с российскими паспортами.

«Транзит должен был быть всего два часа. Ни один гражданин России с нашего рейса не смог улететь, а нас было около 30 человек. Допускали к полету только резидентов ЕС и США. Мы ощутили на себе травлю российских граждан в Европе по полной», — призналась россиянка.

При этом она добавила, что ей пришлось провести в аэропорту еще несколько часов — авиакомпания не предоставила им отель или питание, а также не предложила замену рейса.

Специалисты TourDom.ru отметили, что в подобных инцидентах причиной часто оказываются ковидные или визовые ограничения — например, авиакомпании могут отказать в посадке на транзитный рейс без наличия шенгенской визы, если перелет оформлен не одним, а двумя билетами.

Ранее в марте была раскрыта оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Турцию. Так, вылет в ближайшие даты по маршруту Москва — Стамбул обойдется в 31 тысячу рублей. Багаж в цену не входит, за него необходимо доплатить 3,8 тысячи рублей.