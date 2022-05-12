«Интер» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

Миланский «Интер» в финале Кубка Италии обыграл туринский «Ювентус». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 11 мая. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На голы игроков «старой синьоры» Алекса Сандро и Душана Влаховича черно синие ответили точными ударами Николо Бареллы и Хакана Чалханоглу. В дополнительное время победу «Интеру» принес дубль Ивана Перишича.

«Интер» в восьмой раз в истории выиграл Кубок Италии. Ранее команд завоевывала трофей в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010 и 2011 годах.

«Ювентус» выигрывал Кубок Италии 14 раз. Этот результат является рекордным.