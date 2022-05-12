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Тарасова одной фразой оценила желание американца отобрать у России золото ОИ

Тарасова фразой «американцы обнаглели» оценила желание Чжоу отобрать у России золото ОИ

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на желание американского фигуриста Винсента Чжоу отобрать у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

Специалист фразой «американцы просто обнаглели» оценила намерение спортсмена. По ее мнению, даже без участия российских фигуристов в международных турнирах Чжоу не по силам бороться за золотые медали.

Ранее 12 мая Чжоу заявил, что сборная США, завоевавшая серебро, должна получить золото вместо российской команды. Он подчеркнул, что готов ждать справедливого вердикта не один год.

Сборная России стала победителем командного турнира на ОИ-2022, однако Международный олимпийский комитет отказался от проведения церемонии награждения на фоне скандала с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, выступавшей за команду. Американцы в этом виде программы заняли второе место.

Анастасия Борисова
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