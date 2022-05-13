Оценена вероятность вступления Украины в ЕС

Политолог Калачев счел, что Украину не допустят в ЕС в этом году

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) — вопрос не этого года, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев, так как это может нанести ущерб объединению в той конфигурации, в которой оно сложилось. Вероятность вступления Украины в ЕС он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне.

Сроки принятия Украины в ЕС

Я не жду, что вопрос вступления Украины в ЕС будет решен очень быстро. Я полагаю, что будет еще множество инициатив, связанных с интеграцией Украины в Европу, будут рассматриваться новые форматы. Статус кандидата на вступления в ЕС Украина, безусловно, получит, а что касается полноценного членства в ЕС, как мне кажется, это вопрос не этого года Константин Калачев глава Политической экспертной группы

Политолог отметил, что внутри ЕС нет единства мнения по вопросу вступления Украины в ЕС. По его словам, есть страны, которые выступают за ускоренное вхождение Украины в ЕС как полноправного члена, а есть те, кто, повторяя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украина является частью европейской семьи, все-таки не считает нужным спешить. К тому же есть формальные основания для того, чтобы притормозить этот процесс, например, украинское законодательство должно соответствовать европейскому.

«Некоторое время назад Макрон уже заявлял, что вступление Украины в ЕС может затянуться на годы. В июне, когда главы стран Евросоюза будут утверждать заявку Украины на вступление в объединение, я полагаю, что как раз Франция вряд ли будет в числе тех, кто будет выступать за скорейшее решение этого вопроса, и, вполне возможно, что с Макроном будет солидарен в этом и [канцлер Германии Олаф] Шольц», — уточнил Калачев.

Причины удлинения сроков

Главный вопрос сейчас состоит в том, как сделать так, чтобы Украина чувствовала себя желанной в объединенной Европе, но решение о ее вступлении в ЕС не нанесло ущерб самому Европейскому Союзу, убежден политолог.

«Самые тесные связи Украины сейчас развиваются с Польшей, Великобританией, которая покинула ЕС, и странами Балтии. При этом мы не можем забывать, что внутри ЕС есть собственный баланс сил и движущей силой Евросоюза всегда были Франция и Германия, были возмутители спокойствия, которые время от времени протестуют против брюссельской бюрократии, такие возмутители спокойствия, как Польша, и вопрос состоит в том, не изменит ли быстрое вступление Украины в ЕС расклад внутри самого ЕС», — объяснил Калачев.

Позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в ЕС.