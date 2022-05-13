Лавров заявил о сомнениях в безобидности вступления Украины в ЕС

Лавров заявил, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, Евросоюз из «конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока».

Ранее Лавров отметил, что Россия не намерена разжигать войну в Европе, но западные страны постоянно заявляют, что Москве необходимо «нанести поражение».