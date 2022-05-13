На Украине вооружили грузовик советской пушкой

Украинские военные вооружили грузовик советской пушкой АЗП-57

Украинские военные применили грузовик с зенитной пушкой на полигоне в районе Харькова. Автомобиль вооружили советской пушкой АЗП-57. Об этом сообщает «Российская газета».

В основе импровизированной боевой машины лежит шасси трехосного грузовика КрАЗ-250. На грузовую платформу машины установили автоматическую зенитную пушку АЗП-57 из состава советского комплекса С-60.

Отмечается, что при стрельбе автомобиль раскачивается, что снижает точность ведения огня. Также габариты боевой машины увеличивают ее заметность.

Работу над пушкой АЗП-57 начали в 1944 году, а в 1950-м орудие приняли на вооружение Советской Армии. АЗП-57 стала первой советской полевой зенитной пушкой с дистанционным наведением. Орудие использует осколочные и бронебойные боеприпасы калибра 57 миллиметров.

В мае стало известно, что украинские военные получили шведские зенитные пушки Bofors Lvakan 40/60.

Ранее в том же месяце Минобороны России показало на видео работу расчетов комплекса С-300В Западного военного округа.

В октябре 2021 года в колонне правительственных войск Сирии заметили советский грузовик ЗИЛ-131 с пушкой АЗП-57.