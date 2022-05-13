Задержанной в России американской баскетболистке продлили арест до 18 июня

Задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер продлили арест до 18 июня

Американской баскетболистке Бриттни Грайнер, задержанной в России, продлили арест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Химкинский городской суд Московской области удовлетворил ходатайство следствия и продлил Грайнер меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня», — говорится в заявлении. Уточняется, что заседание по просьбе защиты проходило в закрытом режиме.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.