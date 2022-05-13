В Латвии полиция задержала депутата Европарламента

Полиция Латвии задержала депутата ЕП Жданок за участие в митинге против сноса памятника

В Риге полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок из-за участия в митинге против сноса памятника Освободителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Русский союз Латвии (РСЛ).

В своих соцсетях РСЛ опубликовал видео, на котором сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывает людей не заходить за полицейские заграждения, так как митинг не согласован. «Они боятся, что придет слишком много людей», — заявил он.

В пятницу Рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу памятника советским воинам, расположенного в парке Победы.

Ранее стало известно, что сейм Латвии принял законопроект, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Таким образом, власти разрешили снос монумента. В России такое решение раскритиковали: по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такое решение «не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе».