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В Риге решили начать подготовку к сносу памятника советским воинам

Рижская дума решила начать подготовку к сносу памятника советским воинам в парке Победы

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу памятника советским воинам, расположенного в парке Победы в Риге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Матриньша Стакиса.

По данным мэра, решение было принято на внеочередном заседании 13 мая. Организация поиска подрядчика и другие работы были поручены Агентству по памятникам и другим думским структурам.

Ранее сейм Латвии принял законопроект, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Таким образом, власти разрешили снос памятника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вакханалией действия властей Латвии по отношению к советским памятникам. По ее мнению, они могут привести к межэтническому конфликту.

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Алевтина Запольская
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