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Спорт

Российская лыжница сделала предложение шокированному ее поведением норвежцу

Лыжница Степанова предложила норвежскому биатлонисту Кристиансену познакомиться с медведем
Вероника Степанова

Вероника Степанова. Фото: Marius Simensen / Globallookpress.com

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале сделала предложение шокированному ее поведением норвежскому биатлонисту Ветле Кристиансену.

Спортсменка предложила норвежцу посоревноваться в спринте и познакомиться с камчатскими медведями. «Тут один камчатский мишка интересуется, когда норвежские биатлонисты прибудут. Посоревноваться в скорости хочет. Ветле, где ты? Потом продадим это в какое-нибудь реалити-шоу», — заявила Степанова.

Ранее 13 мая Кристиансен назвал детским пост Степановой, где она выложила фотографию биатлониста в футболке с президентом Владимиром Путиным. Он отказался от предложения россиянки посетить Камчатку, мотивировав это тем, что раньше он участвовал в показательной гонке в регионе, а теперь ему нет смысла приезжать туда.

До этого норвежец критиковал Степанову за ее слова во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля. Там лыжница заявила, что другие страны завидуют успеху России.

Андрей Стрельцов
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