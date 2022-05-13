Шокированный словами российской лыжницы норвежский биатлонист ответил на критику

Норвежский биатлонист Кристиансен отказался от предложения Степановой посетить Камчатку

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Ветле Кристиансен ответил на критику российской лыжницы Вероники Степановой. Его слова приводит газета Dagbladet.

Спортсмен назвал детским пост Степановой, где она выложила фотографию Кристиансена в футболке с президентом Владимиром Путиным. Он отказался от предложения россиянки посетить Камчатку, мотивировав это тем, что раньше он участвовал в показательной гонке в регионе, а теперь ему нет смысла приезжать туда.

9 мая Кристиансен назвал шокирующим выступление Степановой на встрече с Путиным в Кремле. Он задался вопросом о том, смогут ли российские спортсмены дальше выступать на международных турнирах.

26 апреля во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля Степанова назвала Россию сильной и успешной. По ее мнению, другим странам не нравится такое положение дел.

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка в лыжных гонках.