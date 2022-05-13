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Спорт

Шокированный словами российской лыжницы норвежский биатлонист ответил на критику

Норвежский биатлонист Кристиансен отказался от предложения Степановой посетить Камчатку

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Ветле Кристиансен ответил на критику российской лыжницы Вероники Степановой. Его слова приводит газета Dagbladet.

Спортсмен назвал детским пост Степановой, где она выложила фотографию Кристиансена в футболке с президентом Владимиром Путиным. Он отказался от предложения россиянки посетить Камчатку, мотивировав это тем, что раньше он участвовал в показательной гонке в регионе, а теперь ему нет смысла приезжать туда.

9 мая Кристиансен назвал шокирующим выступление Степановой на встрече с Путиным в Кремле. Он задался вопросом о том, смогут ли российские спортсмены дальше выступать на международных турнирах.

26 апреля во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля Степанова назвала Россию сильной и успешной. По ее мнению, другим странам не нравится такое положение дел.

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка в лыжных гонках.

Анастасия Борисова
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