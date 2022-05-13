Названа причина создания iPhone с USB-C

Bloomberg: Apple вндедрит разъем USB-C в iPhone из-за европейского законодательства

Apple начала тестировать смартфон с разъемом USB-C. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам колумниста Марка Гурмана, Apple занялась созданием и тестированием iPhone с портом USB-C. Знакомые с ситуацией источники отметили, что появление нового разъема в смартфонах бренда ожидается не раньше 2023 года.

Также Гурман назвал основную причину внедрения универсального разъема. По его мнению, такое решение вызвано тем, что ранее Европарламент выбрал USB-C в качестве единого порта для смартфонов и прочей техники. После принятия соответствеющего закона и перехода на новый стандарт все продаваемые на территории Евросоюза устройства должны быть оснащены разъемом USB-C.

Кроме того, Марк Гурман рассказал, что Apple тестировала возможность полного отказа от каких-либо физических разъемов. Однако беспроводное соединение, которое должно было заменить проводное, оказалось недостаточно эффективным в случае передачи данных и зарядки.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple выпустит первый смартфон с разъемом USB-C в 2023 году. Также автор предсказал, что в ближайшие пару лет рынок аксессуаров USB-C заметно вырастет.