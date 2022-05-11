Раскрыта первая модель iPhone с портом USB-C

Инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что в 2023 году iPhone 15 получит разъем USB-C

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл в своем Twitter сроки появления порта USB-C в смартфонах Apple.

Аналитик рассказал, что изучил цепочки поставок Apple и выяснил, что в 2023 году компания перейдет в своих смартфонах от Lightning к USB-C. Если Apple не изменит традицию наименования телефонов, то первой моделью, которая получит универсальный зарядный разъем, окажется iPhone 15.

Специалист также рассказал, что внедрение USB-C будет зависеть от принятия особенностей работы разъема iOS. Мин-Чи Ко предсказал, что в ближайшие пару лет рынок аксессуаров USB-C заметно вырастет из-за повышенного интереса пользователей смартфонов Apple.

Ранее Мин-Чи Ко отмечал, что Apple тестирует возможность внедрения нового разъема в свои смартфоны, однако не спешит с этим решением. Переход на USB-C навредит рынку оригинальных аксессуаров Made for iPhone.

В конце апреля инсайдер LeaksApplePro назвал причины отсутствия порта USB-C в iPhone. По словам специалиста, компания не отказывается от проприетарного разъема Lightning, так как получает лицензионные отчисления от производителей аксессуаров для iPhone.