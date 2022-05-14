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В Челябинске состоится фестиваль песочных скульптур

Фестиваль песочных скульптур состоится 3 июня в городском саду в Челябинске

Фото: Управление культуры Челябинска

Фестиваль песочных скульптур состоится 3 июня в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина в Челябинске. Соответствующий материал появился на сайте местного портала «Хорошие новости».

По информации издания, темой нынешнего мероприятия стали сказки народов мира, а мастера уже приступили к строительству девяти скульптур. В частности, на территории парка появятся экспонаты с героями произведений «Малыш и Карлсон», «Шехерезада. Сказки 1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Конек-горбунок», «Китай. Народная сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка».

Отмечается, что в нынешнем году композиции покроют специальным раствором, который спасет их от непогоды. Самая грандиозная скульптура — это сказочный замок, высота которого составила более 6,5 метра. Посещение выставки будет бесплатным для всех желающих.

В апреле стало известно, что на Байкале построят парк-сад со скульптурами известного российского художника Даши Намдакова. Проект будет реализован при поддержке основателя Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова. Сообщалось, что на создание парка из федерального бюджета выделено 18 миллионов рублей.

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Майя Пономаренко
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