В Финляндии заявили о готовности к действиям России после подачи заявки в НАТО

Власти Финляндии готовы к возможным действиям России из-за вступления страны в НАТО

Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от России в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщила член парламента страны и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен. Ее слова в субботу, 14 мая, приводит ТАСС.

Финский политик подчеркнула, что вступление в альянс является собственным выбором Хельсинки, который не направлен против кого бы то ни было. Она отметила также, что Финляндия «готова к любым неприятным действиям» со стороны Москвы.

«У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — заявила Туппурайнен.

13 мая глава МИД Финляндии Пекки Хаависто сообщил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. Аналогичные действия планирует и Швеция.

Вступление стран в Североатлантический альянс прокомментировали в российском МИДе. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Александра Грушко, за такими мерами последует взвешенная и обдуманная политическая реакция Москвы.