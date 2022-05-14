Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уфа
Сегодня
14:00 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Спорт

Кубинская волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру «Локомотива»

Волейболистка Монталво рассказала, что не испытывает ненависти к оскорбившему ее Воронкову

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Кубинская волейболистка «Уралочки» Аилама Монталво прокомментировала высказывания главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова в свой адрес. Она опубликовала пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Меня совершенно не задевают его слова в мой адрес, потому что проблема этого человека в том, он не может контролировать свое ненасытное эго, что для достижения результата ему нужно кого-то оскорбить, и это просто показывает те немногие ценности, которые у него есть, и отсутствие профессиональной этики», — рассказала спортсменка. Она заявила, что не испытывает ненависти к Воронкову, и подчеркнула, что не будет отвечать злом на зло.

Ранее во время матча женского чемпионата России Воронков назвал Монталво обезьяной. «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» — сказал он во время общения с подопечными. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек площадки. «Локомотив» одержал победу в серии до трех побед со счетом 3:2. Команда второй раз завоевала золото чемпионата России.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Избран новый президент ОАЭ
Страны G7 отказались признавать изменения границ Украины
Бомбоубежище на «Азовстали» в Мариуполе сняли на видео изнутри
В НАСА пожаловались на трудности в работе из-за санкций против России
Кубинская волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру «Локомотива»
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В Великобритании опровергли стремление «сменить режим» в России
В Германии предрекли глобальный голод из-за ситуации на Украине
Поросенок-мутант с одной головой и двумя телами родился в Бразилии
Угрозу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.