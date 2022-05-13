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Тренер «Локомотива» назвал обезьяной темнокожую волейболистку

Тренера «Локомотива» Воронкова призвали извиниться за слова об обезьяне в адрес Монталво

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Волейбольный клуб «Уралочка» призвал главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за высказывания во время матча женского чемпионата России. Об этом сообщается на странице во ВКонтакте команды.

В ходе одного из тайм-аутов тренер произнес следующие слова: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» Отмечается, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек площадки. «Локомотив» одержал победу в серии до трех побед со счетом 3:2. Команда второй раз завоевала золото чемпионата России.

В августе 2019 года на отборочном турнире на Олимпиаду-2020 Серджио Бузато, входивший в тренерский штаб сборной России, после победы над командой Южной Кореи изобразил узкие глаза, что развязало международный скандал. В южнокорейской федерации назвали жест расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола. Бузато был дисквалифицирован на три матча. Он извинился перед соперником.

Андрей Стрельцов
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