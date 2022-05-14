Угрозу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО оценили

Политолог Гращенков: спрогнозировать размещение ядерного оружия в Финляндии, Швеции нельзя

Главным политическим вопросом станет размещение ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО. Сейчас спрогнозировать это нельзя. Так прокомментировал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявление МИД России об ответной реакции на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил угрозу от возможного вступления.

Вступление в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) не останется без политической реакции. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Дипломат пообещал, что решение о реакции будет приниматься не на эмоциях, поскольку последует тщательный и выверенный анализ всех факторов.

Швеция и Финляндия — это все-таки разные страны с точки зрения и военных сил, и экономики Илья Гращенков политолог

«Участие в НАТО достаточно разношерстное: для кого-то это обременение, для кого-то наоборот — поддержка. Швеция не в такой мере заинтересована в финансовом усилении, как Финляндия. А Финляндия в меньшей степени военизирована, поэтому ей необходимо больше поддержки», — считает Гращенков.

Политолог уверен, что сейчас тяжело оценить, что будет с ядерным оружием в странах, если вступление в НАТО произойдет.

«Для Швеции и Финляндии защита в виде гарантий по ненападению являются наиболее важным вопросом. Поэтому со стратегической точки зрения это неминуемо должно обсуждаться как повод для вхождения этих стран в столь непростой альянс», — сказал он.

Ядерное оружие

Илья Гращенков напомнил, что вопрос о ядерном оружии ставился еще в середине прошлого века.

«Тяжело оценивать неожиданно воскресший призрак конца 50-х — начала 60-х годов ядерной полемики. И если тогда такая технология была доступна только сверхдержавам, которые могли потратиться, то сегодня она стала более доступной. В мире растет число стран с ядерным вооружением. Поэтому все эти диалоги — это попытка определить свое место в мире. А в НАТО идут попытки прочертить границы влияния», — заключил политолог.

Хочу напомнить, что ядерное оружие — это политический диалог. Вообще это не о войне, а наоборот, о сдерживании масштабных войн Илья Гращенков политолог

Ранее стало известно, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.

При этом принять новые страны в НАТО можно только при единогласном одобрении участников Альянса.

