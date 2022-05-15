Байден призвал «покончить с внутренним терроризмом» в США

Американский президент Байден призвал «покончить с внутренним терроризмом» в США

Американский президент Джо Байден призвал бороться с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в стране, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Глава государства, комментируя стрельбу в супермаркете в городе Буффало, где погибли 10 человек, подчеркнул, что «еще предстоит собрать больше информации о мотивах» преступника. По словам Байдена, «любой акт внутреннего терроризма» чужд США.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с разжигаемым ненавистью внутренним терроризмом», — призвал он.

О том, что 18-летний американец расстрелял покупателей магазина Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню стало известно в субботу, 14 мая. Стрелявший вел прямую трансляцию.

Огнестрельные ранения получили 13 человек, 10 из них погибли, среди них четыре сотрудника супермаркета. Преступнику предъявили обвинение по статье об убийстве первой степени, которая предусматривает пожизненное заключение.