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Устроившему стрельбу пригрозили пожизненным заключением

Прокурор пригрозил устроившему стрельбу в американском Буффало пожизненным заключением

Фото: Pixabay

Устроившему стрельбу в американском Буффало предъявили обвинение по статье об убийстве первой степени, которая предусматривает пожизненное заключение. Об этом сообщил окружной прокурор Джон Флинн, передает РИА Новости.

«Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечет за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение», — пригрозил Флинн.

Также он сообщил, что власти изучают возможность предъявить устроившему стрельбу обвинение в терроризме.

Инцидент произошел в Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню в городе Буффало (штат Нью-Йорк) в субботу, 14 мая. Вооруженный мужчина пришел в супермаркет и открыл огонь по покупателям. Огнестрельные ранения получили 13 человек, 10 из них погибли, среди них четыре сотрудника супермаркета. Шериф округа Эри Джон Гарсия (John Garcia) во время пресс-конференции назвал стрельбу «чистым злом».

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Марина Совина
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