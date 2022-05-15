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В СПЧ призвали дать льготы эвакуированным из Донбасса детям-сиротам

Член СПЧ Брод призвал выдать российские льготы детям-сиротам, эвакуированным из Донбасса

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод призвал выдать детям-сиротам, эвакуированным из Донбасса все льготы, предусмотренные для российских детей. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 15 мая.

«Россия проявляет гуманизм и милосердие, размещая детей-сирот Донбасса в оздоровительных комплексах, детских учреждениях, снабжая их питанием, медикаментами, оказывается психологическая поддержка. Заслуживает внимание инициатива Московской области по установлению опеки над детьми приемными семьями. Важны и изменения в законодательстве по упрощённой процедуре получения гражданства этими детьми. Все льготы, предусмотренные законодательством, должны распространяться и на детей Донбасса», — считает Брод.

Также, по мнению правозащитника, регионы должны рассмотреть вопрос о предоставлении собственного жилья детям-сиротам по достижению ими совершеннолетнего возраста.

Кроме того, Брод прокомментировал заявление омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о том, что Россия похищает детей Донбасса. Он отметил, что последние 8 лет Киев не защищал права детей и обстреливал мирные города, в результате чего погибли и получили ранения сотни несовершеннолетних граждан.

Ранее в мае Александр Брод высказался о предотвращении теракта против российских журналистов в Берлине. Он отметил, что надеется, что силовые структуры Германии найдут организаторов и исполнителей, и они предстанут перед судом. При этом не исключил, что подобные провокации могут иметь место в разных странах, где «обыватель отравлен антироссийской пропагандой и агрессивной риторикой западных политических элит».

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Татьяна Карпова
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