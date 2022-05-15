Медведев высказался об отстранении от Уимблдона

Теннисист Медведев посчитал решение об отстранении россиян от Уимблдона несправедливым

Теннисист Даниил Медведев высказался об отстранении российских спортсменов от Уимблдона-2022. Его слова передает Tribune de Geneve.

«С одной стороны, я могу его понять, а с другой — считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создает прецедент и ставит другие соревнования в неприятное положение», — заявил он. Медведев отметил, что с радостью сыграет на турнире, если у него появится такая возможность. «Если нет — смирюсь», — заключил вторая ракетка мира.

11 мая сообщалось, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов. Отмечалось, что, помимо Уимблдона, рейтинговых очков могут лишиться и другие турниры в Великобритании.

Об отстранении россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов.