Роскомнадзор заблокировал сайты USA.one и Germania.one

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам USA.one и Germania.one

Роскомнадзор заблокировал сайты новостных порталов USA.one и Germania.one. Об этом стало известно из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Как отмечается на сайте ведомства, доступ к сайтам был ограничен в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях. На основе требования генерального прокурора РФ или его заместителей Роскомнадзор ограничил доступ к подобным данным.

В конце апреля Роскомнадзор сайт издания «Новая газета. Европа», который создали сотрудники «Новой газеты». Доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры России.

О том, что сотрудники «Новой газеты» после приостановки работы запустили издание «Новая газета. Европа», стало известно 7 апреля. Главным редактором СМИ стал сотрудник отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. По его словам, новое издание является самостоятельным проектом, а не филиалом «Новой газеты».