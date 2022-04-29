Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Новая газета. Европа»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа», созданного сотрудниками «Новой газеты». Об этом стало известно из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Как отмечается на сайте ведомства, доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры России от 26 апреля этого года.

Основанием для внесения сайта «Новой газеты. Европа» в реестр Роскомнадзора стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, на которых содержатся призывы к экстремизму, массовым беспорядкам или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее 29 апреля сотрудники «Новой газеты. Европа» сообщили, что сайт издания стал недоступен читателям из России. Они предположили, что ресурс могли заблокировать.

О том, что сотрудники «Новой газеты» после приостановки работы запустили издание «Новая газета. Европа», стало известно 7 апреля. Главным редактором СМИ стал сотрудник отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. По его словам, новое издание является самостоятельным проектом, а не филиалом «Новой газеты». Также журналист рассказал, что «Новая газета. Европа» будет освещать мировые и российские новости для «людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности».

28 марта редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом.