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Сайт «Новой газеты. Европа» перестал открываться в России

Редакция «Новой газеты. Европа» сообщила, что сайт издания стал недоступен в России

Фото: Unsplash

Сайт издания «Новая газета. Европа», созданного сотрудниками «Новой газеты», стал недоступен в России. Об этом заявила редакция «Новой газеты. Европа» в Telegram.

«Сайт "Новой газеты. Европа" перестал открываться на территории России, сообщили нам читатели. Это подтверждает и сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта — 0 процентов», — рассказали представители издания.

Сотрудники СМИ предположили, что сайт могли заблокировать.

О запуске «Новой газеты. Европа» стало известно 7 апреля. Главным редактором издания стал сотрудник отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Он сообщил, что новое СМИ будет освещать мировые и российские новости для «людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности». Также главред уточнил, что «Новая газета. Европа» является самостоятельным проектом, а не филиалом «Новой газеты».

28 марта редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как редакция получила второе письменное предупреждение от Роскомнадзора за упоминание некоммерческой организации, признанной иностранным агентом, без соответствующей маркировки. В ведомстве заявили, что отсутствие такой пометки является нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации».

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Евгения Наумова
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