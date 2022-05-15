В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым

В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым

В Московской Соборной мечети началась церемония прощания с певцом, композитором и продюсером, народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 74 лет. Похороны пройдут на мусульманском участке Волковского кладбища.

О смерти певца рассказали его дочь и супруга Светлана Ибрагимова. По ее словам, мужу стало плохо с сердцем. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала и констатировала смерть. Она наступила в 19:01. Ибрагимова добавила, что композитор находился дома.

Ренат Ибрагимов родился во Львове 20 ноября 1947 года. В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, где исполнял ведущие партии в операх «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама».