Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым

В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В Московской Соборной мечети началась церемония прощания с певцом, композитором и продюсером, народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 74 лет. Похороны пройдут на мусульманском участке Волковского кладбища.

О смерти певца рассказали его дочь и супруга Светлана Ибрагимова. По ее словам, мужу стало плохо с сердцем. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала и констатировала смерть. Она наступила в 19:01. Ибрагимова добавила, что композитор находился дома.

Ренат Ибрагимов родился во Львове 20 ноября 1947 года. В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, где исполнял ведущие партии в операх «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
В новой стратегии НАТО Россию обозначат как непосредственную угрозу
Глава МИД Британии выступила за ускоренный прием Финляндии в НАТО
Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева с ним драться
В производственном здании Gloria Jeans загорелся пожар
В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
В Эстонии пройдут совместные с НАТО учения
Яна Рудковская высказалась о победе Украины на «Евровидении»
Лев Лещенко отреагировал на новость о смерти Ибрагимова
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
Финские энергетики разъяснили прекращение поставок электроэнергии из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.