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Названы дата и место похорон певца Рената Ибрагимова

Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая в Московской соборной мечети
Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов. Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым состоится в воскресенье, 15 мая, в Московской соборной мечети, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства Республики Татарстан в России.

В пресс-службе назвали дату и место похорон знаменитости. Певца похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах. Прощальная церемония запланирована на 15:00. «В 17:00 состоится погребальная молитва (дженаза-намаз)», — подчеркнули в пресс-службе.

О смерти советского и российского певца и композитора стало известно в субботу, 14 мая. Информацию подтвердили родственники артиста. Супруга Рената Ибрагимова Светлана рассказала, что муж находился дома. Внезапно ему стало плохо, Ибрагимов почувствовал боль в сердце. Прибывшая на вызов бригада медиков констатировала смерть.

Директор Ибрагимова Александр Яковлев добавил, что причину смерти еще предстоит установить.

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Марина Совина
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