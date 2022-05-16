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Рябков назвал биолаборатории на Украине «корнем проблем»

Замглавы МИД Рябков заявил о попавших в «корень» заявлениях о биолабораториях на Украине
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российские власти увидели «корень проблемы», волнующей западные страны, когда озвучили информацию о биолабораториях США на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитату приводит РИА Новости.

«(Жесткая) реакция (Запада и Украины на данные о лабораториях) свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое, мы попали в корень проблемы. Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях», — подчеркнул он. Рябков добавил, что российские власти продолжат «выводить на чистую воду» тех, кто нарушает конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия.

Украинские власти назвали данные Москвы не соответствующими действительности, а высокопоставленные чиновники из США на это пока не отреагировали. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американцы «продолжили игнорировать вопросы России о деятельности американских военных в биолабораториях стран СНГ».

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Виктория Кондратьева
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