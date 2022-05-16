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Назначен директор автозавода «Москвич»

Директором автозавода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Дмитрий Пронин назначен директором автомобильного завода «Москвич». Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«Дмитрий Пронин занимал руководящие позиции десять лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли», — сказано в сообщении.

О возобновлении производства автомобилей под историческим брендом после передачи завода Renault в Москве властям города сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили. Автомобили «Москвич» могут начать производить в России уже в 2022 году.

Как отметили в дептрансе, решение о принятии завода на баланс города позволит сохранить рабочие места, обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих со всей страны, а также сохранить потенциал производства.

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Варвара Кошечкина
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