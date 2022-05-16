Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков объяснил отданный Путиным приказ по «Азовстали»

Пресс-секретарь Песков назвал гуманитарным приказ Путина об отмене штурма «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании данной промзоны, исходя из гуманитарных соображений. Так его объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глава государства сам говорил об этом. «Безусловно, приказ был отдан, исходя из гуманитарных соображений», — подчеркнул Песков.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

Ранее украинские военные, вышедшие с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. Как отметил основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский, «сейчас идет оживленный этап переговоров», девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных.

16 мая командир батальона «Восток» сообщил, что десять военных Украины, находившихся в границах «Азовстали», сдались в плен. Он рассказал, что из тоннеля вышли первые десять человек с белыми флагами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о начале переговоров с украинскими военными из «Азовстали»
Стало известно первое впечатление игроков венгерского клуба о Черчесове
Российская альтернатива Google Play подверглась DDoS-атаке
Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации
Пригожин высказался о победе Украины на «Евровидении»
Названы города России с ультрадорогими квартирами
ФСБ поймала на взятках за импорт товаров начальника отдела челябинской таможни
Блогерша показала способы выглядеть стройнее с помощью одежды
В поезде московского метро прошел модный показ
Россиянам назвали необычные направления для путешествий по стране
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.