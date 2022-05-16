Песков объяснил отданный Путиным приказ по «Азовстали»

Пресс-секретарь Песков назвал гуманитарным приказ Путина об отмене штурма «Азовстали»

Президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании данной промзоны, исходя из гуманитарных соображений. Так его объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глава государства сам говорил об этом. «Безусловно, приказ был отдан, исходя из гуманитарных соображений», — подчеркнул Песков.

Ранее украинские военные, вышедшие с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. Как отметил основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский, «сейчас идет оживленный этап переговоров», девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных.

16 мая командир батальона «Восток» сообщил, что десять военных Украины, находившихся в границах «Азовстали», сдались в плен. Он рассказал, что из тоннеля вышли первые десять человек с белыми флагами.

