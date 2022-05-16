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Спорт

Немецкий боксер умер во время боя

38-летний немецкий боксер Муса Ямак умер от сердечного приступа во время боя

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак умер во время боя. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла в воскресенье, 15 мая, во время поединка с угандийским боксером Хамзой Вандерой. 38-летний Ямак потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда и был срочно госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти его.

Официальной причиной смерти назван сердечный приступ. Также отмечается, что болельщики на стадионе мешали работе бригады медиков, однако неизвестно, повлияло ли это на состояние Ямака.

8 мая сообщалось, что 13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча. Спортсмен скончался во время домашней встречи с «Россонери», которая состоялась 7 мая. Футболисту оказывали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

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Дарья Коршунова
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