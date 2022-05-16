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Спорт

Стало известно первое впечатление игроков венгерского клуба о Черчесове

Журналист Борбола рассказал, что футболисты «Ференцвароша» побаивались тренера Черчесова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Венгерский журналист Бенс Борбола рассказал об отношениях между игроками футбольного клуба «Ференцварош» и главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Его слова приводит Sport24.

Борбола заявил, что в первое время игроки побаивались тренера, однако затем их впечатление изменилось. «Поняли, что он — человек с хорошим, пусть и несколько специфическим, чувством юмора. Да и не такой жесткий, как им это преподносили. Черчесов много разговаривает и шутит с игроками», — подчеркнул журналист.

О том, что 58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош», стало известно 20 декабря прошлого года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии. Черчесов во второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль. В 2016 году тренер вместе с «Легией» выиграл чемпионат Польши и завоевал Кубок страны.

До «Ференцвароша» Черчесов был главным тренером сборной России. Он покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы летом прошлого года.

Анастасия Борисова
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