Черчесов второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль

Станислав Черчесов второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль

«Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, завоевал Кубок Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале команда из Будапешта победила «Пакш». Встреча прошла в среду, 11 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Черчесова. В составе победителей дублем отметился Франу Боли. Еще одним голом отметился Кристоффер Закариассен.

24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Команда обеспечила себе титул за четыре тура до конца первенства страны. Черчесов во второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль. В 2016 году тренер вместе с «Легией» выиграл чемпионат Польши и завоевал Кубок страны.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Он покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы летом прошлого года.